İş birliğine hazırım

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Lefkoşa’da bir dizi temas gerçekleştirerek kadın örgütleri ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi ile İş Kadınları Derneği ve Alsancak Mare Monte Yardım Derneği’nin çalışmalarını takdir ettiğini belirten Erhürman, iş birliği yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Başkanı Halide Tunceri ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Nilden Bektaş Erhürman, yarım asrı aşan köklü bir kadın örgütüyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birliğin 72 yıldır çalışmalarını sürdürmesinin önemli ve değerli olduğunu belirten Erhürman, kurucu Süheyla Küçük’ü saygıyla anarak bugüne dek emek veren tüm başkan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Birliğin çalışmalarına başarı dileyen Erhürman, iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Birlik Başkanı Halide Tunceri ise Birliğin üç çeyrek asırdır özveriyle faaliyet gösterdiğini, Süheyla Küçük’ün bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. “Kıbrıs’ın her Türk kadını Birliğin doğal üyesidir” ifadelerini kullanan Tunceri, bu yıl 10 kız öğrenciye burs verileceğini kaydetti. Nilden Bektaş Erhürman, Birliğin fahri üyesi ilan edildi.

‘Cesur Adımlar, Güçlü Kadınlar’

Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi ile İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen panelde de konuşma yaptı. Kadınları görünür kılan organizasyona teşekkür eden Erhürman, panelin isminin kendisine umut verdiğini söyledi. Kadınların iş hayatına adım atarken ciddi zorluklarla karşılaştığını belirten Erhürman, ailevi sorumluluklar nedeniyle birçok kadının iş yaşamında ekstra çaba göstermek zorunda kaldığını kaydetti. Panelin sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği ile görüşme

Günün son temasında Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Erhürman, eğitim ve sağlık alanında yardım çalışmaları yürüten dernekle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. İş birliğine hazır olduğunu söyleyen Erhürman, derneğe çalışmalarında başarı diledi. Dernek Başkanı Ayşe Tümsoy, sekiz yıldır sağlık ocağı, hastane ve okullarda ihtiyaçlara göre yardım çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.

