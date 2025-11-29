‘Kıbrıs’ı çok seviyorum’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’nde yaklaşık bir buçuk yıldır ders veren Türk sinemasının efsane oyuncusu Ediz Hun, Lapta Yavuzlar Lisesi’ni ziyaret ederek öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

GAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ziyarette Ediz Hun’a, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı eşlik etti. Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Ediz Hun, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak tüm öğretmenlere başarı dileklerini iletti. Kıbrıs’ı çok sevdiğini belirten Hun, Prof. Dr. Neriman Saygılı’nın teşvikiyle yaklaşık bir buçuk yıldır GAÜ’de ders vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Annesinin felsefe-mantık-sosyoloji öğretmeni olduğunu hatırlatan Hun, kendisinin de yıllardır birçok üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yaptığını söyledi ve tüm öğretmenlerin geçmiş Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ziyaretin ardından Hun, Lapta Yavuzlar Lisesi 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek üniversite eğitimi ve geleceğe yönelik planları üzerine sohbet etti. Öğrencilerden ülkelerine ve kendilerine faydalı bir gelecek kurmak için çalışmaktan vazgeçmemelerini isteyen Hun, iyi bir meslek edinebilmeleri için yaşam boyu kendilerini geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025, 09:46