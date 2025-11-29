Maraton 8 Aralık’ta başlayacak

2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın ele alındığı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki bütçe maratonu dün sona erdi. Bütçe oy çokluğuyla onaylanarak Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edildi. Genel Kurul’daki bütçe görüşmeleri 8 Aralık’ta başlayacak. Komiteye 191 milyar 131 milyon TL olarak gelen 2026 Mali Yılı Genel Bütçesi, giderler kalemlerinde yapılan düzenlemeyle 496 milyon 150 bin TL azaltılarak 190 milyar 634 milyon 850 bin TL olarak oy çokluğuyla onaylandı. 2026 için bütçe açığı ise 25 milyar 200 milyon 850 bin TL öngörülüyor.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında saat 13.15’te başlayan toplantıda ilk olarak 64 milyar 590 milyon 394 bin TL olarak öngörülen Maliye Bakanlığı bütçesi ele alınmaya başlandı. Maliye Bakanlığı’nın 64 milyar 590 milyon 394 bin TL’lik bütçesi Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Görüşmelerde ilk sözü alan Komite Başkan Vekili Salahi Şahiner, bütçedeki bazı kalemlerle ilgili sorular yöneltti. Şahiner’in soruları, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu ve Bütçe Dairesi Müdürü Mehmet Cabacaba tarafından yanıtlandı.

Muhalefet eleştiriler yöneltti

Komite üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, bütçe rakamlarını değerlendirerek, kamu maliyesinin ciddi bir faiz yükü altında olduğunu söyledi. Barçın, 2027 yılı itibarıyla bütçe açığının azalacağı yönündeki öngörülerin gerçekçi olmadığını ifade etti. İç siyasetin kamu mali disiplininden uzaklaştırıcı etkisine dikkat çeken Barçın, 2023 yılında borç stoğunun sıfır olduğunu, 2025 için 11 milyar TL, 2026 yılı için 25 milyar 697 bin TL öngörüldüğünü belirtti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, KKTC’de bütçe hazırlamanın kolay olmadığını belirterek, gelir ve giderlerin dengesizliği karşısında öncelik belirlemenin karmaşık bir süreç olduğunu dile getirdi.

Berova: Vergi gelirlerinde yüzde 61’lik artış oldu

Maliye Bakanı Özdemir Berova, konuşmasında son beş yıl içerisinde ekonomik ve kamu maliyesi açısından zorlu bir süreçten geçildiğini ve bu dönemde dalgalı dönemi minimalize edebilecek politikaların uygulandığını söyledi. Berova, yüksek enflasyon ortamında halkın alım gücünü korumak amacıyla yılda üç kez hayat pahalılığı verdiklerini ve bu uygulamanın gelir-gider dengesinde olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Bakan Berova, vergi gelirlerinde yüzde 61’lik artış, kira-stopaj gelirlerinde ise yüzde 100 artış sağlandığını belirterek, vergi adaletini sağlamak, kayıt dışı ekonomiyi kayıt içine almak ve kamu mali bilişim sistemini güçlendirmek için yapılan çalışmaların meyvelerinin alınmaya başlandığını söyledi.

Komite çalışmaları tamamlandı

Görüşmelerin ardından Maliye Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Görüşmelerde son olarak 980 milyon TL’lik Faiz Farkı Fonu bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.



Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025, 09:51