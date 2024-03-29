Destek verecek

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ve beraberindeki heyet, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu.

Alithia gazetesi; Estonya Cumhurbaşkanı Karis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada ise Kıbrıs’ın yeniden birleşmesine olan desteğini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Karis, görüşme sonrasında Hristodulidis’le gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında, iki ülkenin AB’ye üyeliğinin 20’nci yılı olduğunu hatırlatarak Güney Kıbrıs’la iş birliği ve dostluk ilişkilerini daha da geliştirmeyi arzuladıklarını ifade etti.

“Kıbrıs’ın BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde yeniden birleşmesini desteklediklerini” de vurgulayan Karis; “Bunun başarılabilmesi için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Karis ayrıca, Güney Kıbrıs’ın, Filistin’e deniz yoluyla yardım koridoru açılması yönündeki girişim ve çabalarını memnunlukla karşıladıklarını da ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise, Hristodulidis ve Karis’in görüşme sonrasında Yeşil Hattı ziyaret ettiklerini ve Lefkoşa Rum Belediyesinin gözlem noktasından gözetleme gerçekleştirdiklerini yazdı.

Habere göre Karin burada yaptığı açıklamada ise; “İnsanların barış içerisinde yaşadığı birleşik bir Kıbrıs yerine Yeşil Hat'tın olmasının üzüntü verici olduğunu” dile getirerek Kıbrıs sorununun çözüme kavuşması dileğini ifade etti.



