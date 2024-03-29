İlgiyle izlendi

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında Girne’de 4 farklı oyun sergilendi.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları organizasyonu, Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) ve Girne Tiyatro Su’nun katkıları ile düzenlenen etkinlikler sabah 10.00’da başlayıp, gece 23.30’a kadar devam etti.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, etkinlikler kapsamında Girne Belediye Meclis Üyeleri Haşim Yücel, Ayşe Karalıgil, Ali Tektan, Mete Ünal Girgen, Hakan Onurlu ve Girne Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa İlgen sanatçılara plaket ve çiçek takdiminde bulundu.

Etkinlikler sabah saat 09.30’da 23 Nisan İlkokulu öğrencilerinin kortejiyle başladı.

Ardından Mustafa Çağatay İlkokulu ve Şht. Hasan Cafer İlkokulu öğrencilerinin Girne Belediyesi Oda Tiyatrosuna gelmesiyle ilk oyun “Gerçekle Düş Arasında” Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından sahnelendi.

Etkinlikler kapsamında daha sonra sırası ile akşam saat 20.00'de yine Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları'nın sahneye koyduğu “Shakespeare'in Hayaleti” Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

Aynı anda Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum salonu, Folklor ve Gençlik Merkezi’nin (FOGEM) sahnelediği “Alikko ile Caher” oyunu ile seyirci karşısına çıktı.

Gece saat 22.00'de ise Girne Tiyatro Su’nun “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

