Töre: Ayrımcılık yok

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Cumhuriyet Meclisinde önceki gün başlattıkları grevi bugün de sürdüreceklerini açıkladı.

Bengihan, “KKTC Meclisinde görev yapan stenografların sorunlarına çözüm bulunması ile ilgili Meclis Başkanı ve Genel Sekreteri’nin duyarsız tutumu sürüyor. Sendikamızın başlatmış olduğu grev yarın da devam edecektir.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasının (KTAMS) grev gerekçesi olarak ortaya koyduğu “Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde bazı personele ayrımcılık yapıldığı” iddiasını yalanladı.

Töre yazılı açıklamasında sendikayı, Sendikalar Yasası kurallarına uymaya ve hümanist düşünce sergilemeye davet ettiğini tüm kamuoyunun bilgisine getirdiğini de kaydetti.

İlgili personelin Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünün Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğünde I. Derece Stenograf Sorumlusu olarak görev yaptığını dile getiren Töre, personelin 1997 yılından bu yana stenograf hizmeti yürüttüğünü kaydetti.

Bahse konu personelin, uzun zamandır sağlık problemi yaşadığı belirtilen açıklamada, “Bu problemi ile ilgili ilk sağlık raporunu bir doktordan, özellikle sağ kolunda yaşanan sorunlardan dolayı 6 Mart 2023 tarihinde bir aylık istirahat sağlık raporu şeklinde almıştır.” denildi.

Töre, KTAMS tarafından başlatılan ve Cumhuriyet Meclisinde “bu iş yerinde grev var” başlığı ile açılan pankart ve yapılan duyuruya işaret ettiği açıklamasında, “Greve Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü personelinin tümünün katılımı göstermediği ve katılımda grevin birinci günü beş stenograf, ikinci gün (bu gün) ise üç stenograf ile grev yapıldığını belirtmek istiyorum.” ifadesine de yer verdi.

KTAMS’tan Üstel’e mektup

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Başbakan Ünal Üstel’e bir yazı göndererek, kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen ve uygulamada haksızlığa, adaletsizliğe yol açan yasa maddelerinin değiştirilmesi için girişimde bulunulmasını talep etti.

KTAMS Başkanı Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hamilelik ve doğum izni, üst kademe yöneticilerinin atanması, üst kademe yöneticisi sayılmayan diğer yöneticiler sınıfında bulunan müdür muavinleri ve şube amirlerinin barem düzenlemeleri gibi konularda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Bengihan, ilgili yasa maddelerinin hem kamu yararı, hem de çalışanların motivasyonu açısından gereklilik arz ettiğine işaret ederek, Başbakan Üstel’e gönderdiği yazıyı kamuoyuyla paylaştı.

