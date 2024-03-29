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İşte liste

Üst düzey 18 polis mensubunun görev yeri değiştirildi

İşte liste
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Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 3 Polis Müdürü, 9 Polis Müdür Muavini ve 6 Polis Başmüfettişi olmak üzere toplam 18 polis mensubunun görev yeri değiştirildi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yeni görevlendirmeler 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Yapılan nakiller şu şekilde;
Rütbe    adı soyadı                          yeni görev yeri
 

Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete    Polis Okulu Müdürü
 Polis Müdürü    Gökay KaragiL                   İskele Polis Müdürü
 Polis Müdürü (v)    Erdal Şanlıdağ    PGM-İdari Polis Müdürü
Polis Müdür Muavini    Enver Erem     Güzelyurt Polis Müdürü
Polis Müdür Muavini    Nihat Can     Gazimağusa Polis Müdürü
Polis Müdür Muavini    Tarkan Kızıltuğ     Lefkoşa Polis Müdürü
Polis Müdür Muavini    Aziz Nizamoğlu     Girne Polis Müdürü
 

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024, 09:52
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