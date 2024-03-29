İşte liste

Polis Hizmetleri Komisyonu kararıyla 3 Polis Müdürü, 9 Polis Müdür Muavini ve 6 Polis Başmüfettişi olmak üzere toplam 18 polis mensubunun görev yeri değiştirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; yeni görevlendirmeler 1 Nisan Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Yapılan nakiller şu şekilde;

Rütbe adı soyadı yeni görev yeri



Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete Polis Okulu Müdürü

Polis Müdürü Gökay KaragiL İskele Polis Müdürü

Polis Müdürü (v) Erdal Şanlıdağ PGM-İdari Polis Müdürü

Polis Müdür Muavini Enver Erem Güzelyurt Polis Müdürü

Polis Müdür Muavini Nihat Can Gazimağusa Polis Müdürü

Polis Müdür Muavini Tarkan Kızıltuğ Lefkoşa Polis Müdürü

Polis Müdür Muavini Aziz Nizamoğlu Girne Polis Müdürü



Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2024, 09:52