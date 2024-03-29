30’ar bin TL ödediler 

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı baskında evinde hintkeneviri bulunan Yusuf Çamlıca ile ona uyuşturucu madde verdiği iddia edilen Emre Sürünür dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Sürünür’ün Çamlıca’ya 28 gram hintkenevirini 14 bin TL’ye sattığı belirtildi. Uyuşturucu alışverişinin Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde gerçekleştiği, Sürünür’ün suç tarihinde oraya gitmediğini söylediği ancak kamera görüntülerinde yalan söylediğinin belirlendiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Mart 2024 tarihinde 17.15 - 18.30 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından Yusuf Çamlıca’nın Minareliköy’deki ikametgahında yapılan aramada; 20 gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 27 Ocak 2024 tarihinde Dereboyu’nda 28 gram olarak 14 bin TL’ye Emre Sürünür’den satın aldığı beyan ettiğini söyledi.

Polis, Sürünür’ün tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Polis, Sürünür’ün ifadesinde söz konusu tarihte Dereboyu’na gitmediğini söylediğini ancak kenara görüntülerinde gittiğinin görüldüğünü açıkladı. Polis, Çamlıca’nın aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini ancak Sürünür’ün kabul etmediğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 30’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına karar verdi.