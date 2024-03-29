Geçmişten bugüne yolculuk

Kıbrıs’ta 1878’den bugüne ulaşım araçlarının hikâyesini içeren “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

Açıklamaya göre, T&T Havalimanı İşletmeciliğinin organize ettiği ve İMH proje ekibi İzzet Derkan, Mustafa Altuner ile Hatice Özler Şahin tarafından araştırılıp hayata geçirilen “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” isimli fotoğraf sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu bölümünde pasaport sonrası yer alıyor.

Kıbrıs’ın ulaşım tarihinin anlatıldığı ve tarihi yerlerin de yer aldığı fotoğraf sergisinde, develerden eşeklere, atlardan trenlere, arabalardan deniz araçlarına ve uçaklara kadar geçmişten bugüne herkesi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergi bir ay boyunca yolcular tarafından ziyaret edilebilecek.

Sergide, Kıbrıs’ta deniz limanlarından gemilerle başlayan ulaşım, karadan; eşeklerle, katırlarla, öküzlerle ve develerle devam eden süreç anlatılıyor. Ayrıca, sergide karadan raylı tren sistemi ulaşımı, araçlarla, savaş yıllarında havalimanlarının inşası ve sonrasında imal edilen uçaklarla süreç devam ediyor.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” fotoğraf sergisinin Kıbrıs’ın ulaşım tarihini anlatan ve yolcuları geçmişten bugüne getiren tarihi bir fotoğraf sergisi olduğunu ifade etti.