Ağır suçlamalar var

Interpol tarafından aranan Fadi Al-Turjman’ın Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendisliği bölüm başkanı olduğu ortaya çıktı. Turjman’ın Kanada’da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı”, “cinsel saldırı”, “öldürmeye teşebbüs”, “zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

Alınan bilgi üzerine KKTC Bakanlar Kurulu Fadi Al-Turjman’ı yasaklı göçmen ilan etti. Kurulun aldığı karar resmi gazetede yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; Fadi Al-Turjman’ın 2 yıldır Kanada’da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı”, “cinsel saldırı”, “öldürmeye teşebbüs”, “zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu, Fadi Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlaki tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan dolayı yasaklı göçmen ilan edilmesi kararını aldı.

Bakanlar Kurulu'nun yasaklı göçmenle ilgili verdiği karar şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçeler ve önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğünün güvenlik raporu ışığında, 2.12.1982-Kuveyt doğumlu Fadi Alturjman'ın, Kanada tarafından lnterpol nezdinde Kırmızı Bülten ile "saldırı, cinsel saldırı, öldürmeye teşebbüs, zorla alıkoyma" suçlarından aranması nedeniyle, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (g) bendi uyarınca kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması veya KKTC Halkı arasında ve Devlete karşı düşmanlık uyandırması veya Devletin yetki ve gücüne karşı entrika çevirmesi olasılığı bulunduğundan, tüm bulgu ve olgular değerlendirilerek, Yasaklı Göçmen ilan edilmesine karar verdi.”

