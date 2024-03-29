Söz hakkı istiyorlar

Hurşide BAYBORA

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İhtiyat Sandığı Yasası’nda değişiklik yapılıp, kamu sektöründe çalışan İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin yönetim kurulunda yer almasını da öngören yasa değişikliği önerisi ve bunun için başlattıkları imza kampanyasında topladıkları imzaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından toplanan imzaları bakanlığa verildi.

İlk konuşmayı yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, iki öğretmen sendikası olarak 2008 yılından sonra işe alınan öğretmenlerden alınan imzaları dün Çalışama ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na getirdiklerini kaydetti.

İhtiyat Sandığı yasasında değişiklik talebinde bulunduklarını dile getiren Eylem, değişiklik talebinin içerisinde bu yasaya tabi olan kamu çalışanlarıyla birlikte öğretmenlerin de olması gerektiğini kaydederek, fon yönetiminde öğretmenleri temsil eden herhangi bir sendikanın olmadığına işaret etti.

Fondaki birikimlerin yönetilmesiyle ilgili söz hakkı talebinde bulunduklarını dile getiren Eylem, bu vesileyle toplanan imzaları bugün teslim edeceklerini kaydetti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş da konuşmasında, iki öğretmen sendikası yöneticileri olarak burada olduklarını ancak sessiz çoğunluğun da sesi olacaklarını söyledi.

Maviş, 2008 yılından sonra yaklaşık 8 bin civarı Sosyal Sigortalı devlet memuru, öğretmen, polis olduğunu fakat çalışanların haklarını koruyan sendikaların İhtiyat Sandığı Fonunda temsil edilmediğini dile getirerek, ortaya konulan önerilerin hayat bulmaması halinde 60 yaşına geldiğinde emekli olacak çalışanın maaşının, son maaşından yüzde 60 eksik olacağını kaydetti.

5 maddelik talep

2008 yılından sonra göreve girenlerin huzurlu bir emekliliğe kavuşabilmeleri için bir imza kampanyası başlattıklarını dile getiren Maviş, 5 maddelik talepleriyle imzaları bakanlığa vereceklerini kaydetti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de konuşmasında, İhtiyat Sandığı Fonunda yeni istihdam yapılarak 8 bin euroluk danışman atanmak istendiğinde buralarda neler olduğunun görüldüğünü kaydetti.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora da, mevcut fon yönetiminde Kıbrıs Türk İşçi Sendikası (Türk-Sen) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hür İşçi Sendikaları Federasyonu'nun (Hür-İş) olmasının kendileri açısından hiçbir sıkıtı doğurmadığını ancak öğretmen ve memur temsilcilerinin de bu yönetimde yer alması gerektiğini belirtti.

“Türk-Sen ve Hür-İş ile herhangi bir sıkıntımız yoktur” diyen Baybora, öğretmen ve memur temsilcilerinin fon yönetiminde olmasının yönetimi güçlü kılacağını kaydetti.

