‘Özlü görüşme olmaz’

Rum basını, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bugünkü görüşmesiyle ilgili haberi, “mesaj taşımak” amaçlı olacağı, "diyalog ve müzakere masasına hemen dönüşe dair özlü perspektif görünmediği” yorumuyla aktardı.

Haftalık Kathimerini, görüşmenin Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Brüksel’de gerçekleşen görüşmesinin ardından ve iki taraf arasında “birbirini suçlama oyunu” devam ederken gerçekleşeceğine işaret etti.

Buna rağmen tarafların birbirlerine mesaj aktarabileceğini belirten gazete, Rum tarafının Guterres’in mesajlarını aktarmak istediğini ancak diyalog ve müzakere masasına hemen dönüşe dair özlü bir perspektif bulunmadığını kaydetti. Hem uluslararası ve bölgesel durum hem de iki toplumun iç meselelerinin Kıbrıs sorununu yavaşlatmakta olduğunu yazdı.

Erenköy barikatı da gündemde

Fileleftheros, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in RMMO’nun Pirgo-Alevkaya mevziini ziyareti sonrasında bugün bir araya geleceği Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinde “Kokkina” (Erenköy) barikatı konusunun da olacağını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Hristodulidis, Erenköy barikatının, önerilerinden biri olduğunu ve “4,6 km’lik bölgede, yaşayanların gündelik hayatlarını hayal edilemez şekilde iyileştirecek bir öneri olduğunu” söyledi.

Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Erhürman ile yapacağı görüşmede, öncelikle, öze ilişkin konuların görüşülmesini isteyeceğini ancak aynı zamanda GYÖ’leri de görüşmeye hazır olduğunu” söyledi.

“Kıbrıs sorunu bataklığın dibinde”

Alihtia “Kıbrıs Sorunu Bataklığın Dibinde” başlığıyla manşetten yayınladığı analiz-haberinde Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’in, prosedürü sıkıştığı yerden çıkarmak için bir plan geliştirdiğini, bu planı Cumhurbaşkanı Erhürman’a götürmek için görüşmek istediği açıklamasının “ümitten çok ümitsizlik yarattığı ve Rum liderin Kıbrıs sorunundaki gerçekleri anlamadığı izlenimi yarattığına” dikkat çekti.