Detay verilmedi

Güney Kıbrıs'ta bir İsrailli, KKTC'deki eski Rum taşınmazlarının ticaretine karıştığı şüphesiyle dün Baf Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tutuklandı. Rum haber kaynaklarında, dün mahkemeye çıkarılarak hakkında 5 günlük tutukluluk kararı verilen şahsın ismine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı. Baf Havaalanı’ndan başka bir AB ülkesine gitmek isteyen 25 yaşındaki İsraillinin, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının ticaretine karıştığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi. Rum polisine göre, AB vatandaşı genç hakkında başkasına ait gayrimenkulde dolandırıcılık işlemleri, başkasına kayıtlı araziyi yasa dışı bulundurma ve kullanma, yasa dışı faaliyetlerden kara para aklama gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldı. Bu tutuklama, Kıbrıs'ın kuzeyindeki mülkleri kullanmaya devam eden kişiler için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Bu tür tutuklamalar, Kıbrıs sorununa dair devam eden hassasiyetleri ve mülk meselelerinin hala ne kadar karmaşık olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Güney Kıbrıs’ın, Kuzey Kıbrıs’taki mülklerin kullanımıyla ilgili yasal takip ve tutuklamaları sürdürmesi, bölgede yaşayan veya mülk edinmeyi düşünen AB vatandaşları için dikkat edilmesi gereken önemli bir konu haline geliyor.