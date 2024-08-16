Kıskançlık krizi

Girne’ye bağlı Bahçeli köyünde birlikte yaşadığı 49 yaşındaki kadını darp eden İsveç uyruklu Emil Birger Fredrik Torstesnsson, şikayet üzerine tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının kıskançlık nedeniyle tartıştığı kız arkadaşının vücudunun çeşitli yerlerine vurarak, darp ettiği belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 14 Ağustos 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Bahçeli'de Pine Bay View sitesinde sakin Torstesnsson’un kendisini aldattığı gerekçesiyle birlikte yaşadığı sevgilisi A.K.S.’nin vücudunun çeşitli yerlerine ve başına yumruk vurmak sureti ile ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede kalıcı bağlı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

