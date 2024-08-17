Büyük zarar oluştu

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda önceki akşam başlayan yangın kuvvetli rüzgarla birlikte büyüdü.

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.

Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı. Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Manisa'daki yangın kısmen kontrol altına alındı

Manisa'da 14 Ağustos'ta başlayan orman yangını üçüncü gününde kısmen kontrol altına alınırken, bölgede 6 mahalle tahliye edildi.

Yangın bölgesinde kalan Karayakup Mahallesi ile Danda mevkisindeki evler tamamen yandı. Havadan dron ile görüntülenen yerleşim yerlerinde yangının yol açtığı tahribat dikkati çekti.

Karayakup Mahallesi'nde mahalle camisi ile bazı iş yerleri de yandı.

Bolu’da 100 hektardan fazla alan zarar gördü

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında ise şimdiye kadar 100 hektardan fazla alan zarar gördü. Gazetemiz yayıma hazırlanırken, İzmir ve Bolu’daki yangınlar sürerken, Manisa’daki yangın ise kısmen kontrol altına alındı.