Direğe vurup durdu

Ömer KADİROĞLU

Başkent Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında hasta bir bebeği hastaneye götüren ambulansla salon araç çarpıştı. Kaza saat 13.20 sıralarında Alpet ışıkları olarak bilinen Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 65 yaşındaki İlgin Harper yönetimindeki NR 175 plakalı araçla, İbrahim Öztinen yönetimindeki RHA 3999 plakalı ambulansın çarpışması sonucunda meydana geldi.

İlgin Harper çarpışmanın etkisiyle yol içerisinde savrulup trafik kontrol direğine çarparak durabildi. Kaza panik ve korkuya neden oldu.

Meydana gelen kaza sonrası ambulansın taşıdığı 6 aylık bebek olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye sevk edilirken herhangi bir zarar görmediği bildirildi. İlgin Harper de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.