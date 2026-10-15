Doğru tespit

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Nikos Hristodulidis, Limasol’da gerçekleştirilen “Forbes Kıbrıs Yeni Nesil Bankacılık ve Fintech Zirvesi'ne" katılarak konuşma yaptı.

Fileleftheros gazetesi, zirveye yurt içi ve dışından 250’yi aşkın katılımcının katıldığını yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis burada yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’taki bankacılık sisteminin güçlendirilmesi, ekonomik istikrarın, uluslararası yatırımların ülkeye çekilmesinde avantaj olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs ekonomisinin son üç yılda yüzde 10 geliştiğini söyleyen Hristodulidis, konuşmasında bankacılık sektöründe rekabetin geliştirilmesi gerekliliğinden de söz etti.

Hristodulidis GSI konusunda da açıklamada bulundu

Diğer yandan Haravgi gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan’ın Girit’in güneyindeki faaliyetlerinin Libya tarafından protesto edildiğine dair bir bilgilendirmeye sahip olmadığını ifade etti.

Hristodulidis, bu gelişmelerin, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında kurulacak deniz altı kablo elektrik bağlantı projesi “Great Sea Interconnector'ü" etkileyip etkilemeyeceği değerlendirmesini yapmaktan da kaçındı.

