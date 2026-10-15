Sıralama belirlenecek

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimler öncesinde altı ilçeden milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan 50 kişinin ismini açıkladı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, milletvekili aday adayları Rüstem Kitabevi’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, seçim hazırlıkları, partinin Cumhuriyet Meclisi’ne yeniden girme hedefi ve ülkenin geleceğine ilişkin siyasi sorumluluklar değerlendirildi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Mehmet Harmancı’nın konuşma yaptığı toplantıda, aday sıralamasının pazar günü düzenlenecek Aday Sıralama Kurultayı’nda parti üyelerinin oylarıyla belirleneceği açıklandı.

Çeler: Ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye hazırız

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin farklı meslek gruplarından ve toplumsal yaşamın çeşitli alanlarından deneyim sahibi kadrolarıyla ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye hazır olduğunu belirtti.

TDP’nin siyasi birikimi ve insan kaynağıyla ülkenin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek durumda olduğunu ifade eden Çeler, ortak hedefler doğrultusunda yürütülen çalışmaların partinin gücünü artırdığını söyledi.

Çeler, seçim sürecinde samimiyet, dayanışma ve karşılıklı güvenin önemine işaret ederek, TDP kadrolarının ülkenin geleceğine ilişkin sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ekinci: Aday sıralamasında son söz üyelerin

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ise, pazar günü yapılacak Aday Sıralama Kurultayı’nda milletvekili adaylarının sıralamasının parti tüzüğü gereği üyelerin oylarıyla belirleneceğini açıkladı.

Parti içi demokrasinin önemine değinen Ekinci, aday adaylarının ortak sorumluluk ve dayanışma anlayışıyla seçim sürecine hazırlandığını belirtti.

Harmancı: 6 Aralık’ta halkın sesini yeniden Meclis’e sokacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Harmancı da, aday adaylarının kişisel siyasi hesaplardan çok ülkenin geleceğini ve toplumsal değişim ihtiyacını ön planda tuttuğunu belirtti.

Aday adaylarının sıralama hesabıyla değil, memleket sevgisi ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ifade eden Harmancı, Meclis’e girecek isimlerin ortak mücadeleyi ve değişim iradesini temsil edeceğini söyledi.

TDP’nin geçmişte Cumhuriyet Meclisi’nde yürüttüğü mücadeleleri hatırlatan Harmancı, halkın sorunlarını gündeme taşıyan, yanlış uygulamalara karşı duran ve kamu yararını gözeten siyasi temsilin yeniden güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

TDP kadrolarının bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu kaydeden Harmancı, “6 Aralık’ta halkın sesini yeniden Meclis’e sokacağız.” dedi.

Aday adayları kimler?

Toplantıda, TDP’nin altı ilçeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan 50 kişilik listesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan listeye göre, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa ve Girne’den 12’şer, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3 ve Lefke’den 2 aday adayı bulunuyor.

Milletvekili aday adaylarının isimleri ilçelere göre şöyle:

Lefkoşa: Ahmet Karahan, Ali Yaman Işık, Cemal Sunar, Deniz Birinci, Duygu Göze, Erhan Keser, Erman Yaylalı, Esra Şerebet, Güneş Kozal, Hakan Üredi, Havva Güleş, Hüseyin Paşa, İlker Balkır, Kemal Baykallı, Mehmet Çakıcı, Zeki Çeler

Gazimağusa: Ahmet Denizer, Atakan Bayraktaroğlu, Ceylan Mehmet, Ece Balcı, Füruzan Sel, Güncel Masaroğulları, Mustafa Emiroğulları, Olgu Tansuğ, Şifa Çika, Tacan Reynar, Umut Kadı, Zakire Kaleli

Girne: Aigül Gaziköylü, Ayşe Öztabay, Barış Baydar, Bayram Dem, Çile Atamer, Dilara Kısa, Dr. Süha Akpınar, Feride Gürel, Mehmet Metin Şenova, Mehmet Perçinkardeşler, Muhammet Gözay, Tekin Birinci

İskele: Çağıl Çırakoğlu, Elif Cengiz Özyiğit, Ercan Yüzüak, Kemal Yıldız, Mürüde Çelikağ

Güzelyurt: Faik Arçay, Mehmet Derya, Metin Ertop

Lefke: Haluk Giray, Mine Atlı.