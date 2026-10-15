‘İş birliğine hazırız’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Mimarlar Odası’nın afetlere karşı belirli standartlar temelinde tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarını önemsediklerini belirterek, bu konularda siyasi iradelerinin bulunduğunu ve Oda ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberindeki kalabalık heyetle Mimarlar Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Onur Olguner ve Oda yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyarette Halkın Partisi’nin dijitalleşme, e-devlet, sağlık ve eğitim gibi konulardaki vizyonu hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunan Özersay, ardından beraberindeki heyette yer alan isimleri tanıttı.

Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner de Oda’nın kurumsallaşma çalışmaları ile mimarlık alanında insan hayatı ve afetler bağlamında yürüttüğü çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi ve Oda yönetimini tanıttı.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, Mimarlar Odası’nın kendi yetki alanına giren konularda gerekli çalışmaları yaptığını, hazırlıklı olduğunu ve liyakati esas aldığını gözlemlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mimarlar Odamızın kendi yetkisine giren konularda gerekli çalışmaları yapmış, hazırlıklı ve liyakatı esas aldığını gözlemledik ve memnuniyet duyduk. Özellikle değişen dünyada afetlerle ilgili olarak belirli standartlar temelinde tedbirlerin gecikmeksizin hayata geçirilmesini biz de önemsiyoruz. Bu konuların hayata geçirilmesi konusunda siyasi irademiz vardır ve Oda ile bu konularda birlikte çalışmaya hazırız.”