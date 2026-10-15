‘Vergilerde indirim yapılacak’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Özkul Haraç, belediyenin gelir ihtiyacının vatandaşın cebinden karşılanmasının doğru olmadığını, seçilmeleri halinde Lefkoşa’yı vatandaşın sırtında ekonomik yük olmaktan çıkaracaklarını söyledi.

YDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Haraç, TV 2020’de Özlem Çimendal’ın sunduğu “Güne Merhaba” programına konuk olarak Lefkoşa’ya ilişkin projelerini ve belediyecilik anlayışını anlattı.

Haraç, su ve belediye vergilerinde indirim, katlı otoparklar, esnafa destek ve daha adil bir belediyecilik modeli hedeflediklerini kaydetti.

Haraç, LTB’nin mevcut mali yapısını ve geçmiş yıllara ait bilançolarını incelediklerini belirterek, belediyenin gelir ihtiyacının vatandaşın cebinden karşılanmasının doğru olmadığını söyledi.

Lefkoşa’da su ve belediye vergilerinin çevre belediyelere göre, yüksek olduğunu söyleyen Haraç, su ve ilgili vergilerde yüzde 5 ile yüzde 20 arasında indirim sağlayabilecek modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Belediyenin tahsil edemediği gelirler olduğunu söyleyen Haraç, yalnızca hizmet resmi vergisinde yaklaşık 161 milyon TL’lik tahsil edilemeyen rakam bulunduğunu dile getirerek, “Mesele vergiyi artırmak değil, doğru tahsilat ve doğru dengeyi kurmaktır” dedi.

Haraç ayrıca şehir girişlerinde katlı otopark projeleri üzerinde çalıştıklarını, yoğun işletme bölgelerinde ilk iki saat ücretsiz otopark uygulaması planladıklarını söyledi.

