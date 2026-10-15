Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyesi adayları Ülker Lefkoşa Yarı Maratonu için kayıtlarını yaptırdı.

CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre; LTB Meclis Üyesi adayları kayıt numaralarını aldıktan sonra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 25 Ekim Pazar günü “Kalpten Kalbe Koşuyoruz” sloganıyla düzenlenecek yarı maratondan elde edilecek gelir, Girne açıklarında yaşanan Filo Jet faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek amacıyla bağışlanacak.

