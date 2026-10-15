‘Hedefimiz tek başına iktidar’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin sandıktan birinci parti çıkacağına inandığını söyledi. Üstel, “Yine hükümeti kuracağız. Bizim istediğimiz, milletvekili sayımızı artırarak koalisyon ortaklarımıza ihtiyaç duymadan halkımıza daha süratli hizmet edebilmektir” dedi.

Üstel, Boğaztepe, Büyükkonuk ve Yedikonuk’ta vatandaşlarla bir araya gelerek hükümetin icraatlarını, yeni dönem projelerini ve seçim hedeflerini anlattı.

Üstel, siyasi istikrar sayesinde yıllardır bekleyen reformları ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, önümüzdeki beş yıllık dönemde yeni mega projeleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Göreve geldiklerinde ülkeye istikrar kazandırma sözü verdiklerini hatırlatan Üstel, uzun süredir görev yapan hükümetlerden biri olduklarını belirtti.

Üstel, özellikle kırsal belediyelerin geçmişte ciddi mali sıkıntılar yaşadığını, altyapı yatırımlarını gerçekleştirmekte ve halka hizmet götürmekte zorlandığını ifade etti.

Belediyeler Reformu ve hükümet-yerel yönetim iş birliği sayesinde bu sorunların aşılması yönünde önemli adımlar attıklarını kaydeden Üstel, Büyükkonuk bölgesindeki yatırımlara da dikkat çekti.

Seçimlere ilişkin hedeflerini de açıklayan Üstel, UBP’nin sandıktan birinci parti çıkacağına inandığını söyledi.

Üstel, “Yine hükümeti kuracağız. Bizim istediğimiz, milletvekili sayımızı artırarak koalisyon ortaklarımıza ihtiyaç duymadan halkımıza daha süratli hizmet edebilmektir” dedi.

Genel seçimlerle yerel seçimlerin birlikte yapılmasının önemine işaret eden Üstel, böylece ülkenin uzun seçim yasaklarıyla karşı karşıya kalmayacağını ve beş yıllık kesintisiz bir icraat döneminin başlayacağını savundu.

“Ev-yap kredisi seçimden sonra yürürlüğe girecek”

Gençlerin ülkede kalması ve ev sahibi olmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Üstel, kırsal kesim arsaları, sosyal konut ve İlk Evim Kredisi uygulamalarının ardından Ev-Yap Kredisi’ni de başlatacaklarını açıkladı.

Yeni kredinin Türk Lirası üzerinden, düşük faizli ve uzun vadeli olacağını, faiz farkının hükümet tarafından karşılanacağını ifade etti.

Üstel, 28 yıl aradan sonra sosyal konut projelerini Güzelyurt’tan başlattıklarını ve diğer ilçelere yayacaklarını söyledi.

Yedikonuk’a çağdaş futbol sahası geliyor

Yedikonuk’taki gençlerin futbol sahası talebine de değinen Üstel, projenin son aşamaya geldiğini açıkladı.