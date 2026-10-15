Dev organizasyon

Merit Park Hotel ile Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğinde düzenlenen 13. Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, 3–8 Kasım 2026 tarihleri arasında Girne’de gerçekleştirilecek. Tavla branşının uluslararası alandaki önemli organizasyonları arasında yer alan şampiyona, dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel ve amatör tavla oyuncularını bir araya getirecek. Denize sıfır konumu ve üst düzey hizmet anlayışıyla dikkat çeken Merit Park Hotel, bu yıl da dünyanın dört bir yanından gelecek tavla katılımcılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi beklenen şampiyonaya Fransa, Ürdün, İsviçre, İran, Türkiye, İtalya, İngiltere, Almanya, Avustralya, Danimarka, Japonya, Malta, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkeden tavla oyuncusunun katılması bekleniyor.

Dünya Tavla Federasyonu Genel Sekreteri Marco Fornasir ve Federasyon Baş Direktörü Arda Fındıkoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek şampiyonanın kayıtları, 2 Kasım 2026 tarihinde başlayacak. Her seviyeden oyuncunun katılımına açık olan turnuva, farklı ülkelerden gelen katılımcıları tavla branşına duydukları ortak ilgi etrafında buluşturacak.

Şampiyona boyunca Merit Park Hotel’in sunduğu konaklama, dinlenme ve eğlence olanaklarından yararlanacak katılımcılar, uluslararası turnuva heyecanını Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz atmosferinde yaşama fırsatı bulacak.

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası tanıtımına katkı

Merit Park Hotel’in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona, tavla branşının uluslararası alandaki gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ın dünya çapındaki tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Farklı ülkelerden oyuncuların bir araya geleceği organizasyon, bölgenin doğal güzelliklerinin ve kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına da katkı sağlayacak.

13.kez düzenlenecek Merit Açık Uluslararası Tavla Şampiyonası, uluslararası katılımı ve rekabet ortamıyla Kuzey Kıbrıs’ın dünya tavla organizasyonları arasındaki yerini pekiştirmeyi amaçlıyor.