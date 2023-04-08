Ekmek yüzde 10 zamlandı

AB üyesi çoğu ülkede sosyal kargaşaya neden olan; enflasyon hızı önceki yıllara göre azalmışken temel gıda ürünlerinin fiyatlarında "fahiş tırmanışın sürmesi fenomeninin" Güney Kıbrıs’ta kalıcılaştığı bildirildi.

Fileleftheros “Temel Ürünlerde Bir Fiyat Artışı Daha” başlığıyla manşete çektiği haberinde, şeker başta olmak üzere temel gıda ürünü fiyatlarının Mart 2022’den bugüne kadar yüzde 61 zamlandığına dikkat çekti. Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Merkez Bankası yetkilisi Pihlip R Lane’in, gıdadaki enflasyonun önümüzdeki dönemde artacağı uyarısında bulunduğunu yazdı.

Fiyatlar fahiş oranda yükseldi

Habere göre Rum İstatistik Dairesi’nin önceki gün yayımladığı veriler, Mart 2023’te enflasyon hızının son 13 ayın en düşük verisi olan yüzde 5,8 olmasına rağmen gıda fiyatları Güney Kıbrıs’ta da AB üyesi ülkelerde de fahiş oranda yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta zam şampiyonu Mart 2022’den Mart 2023’e kadarki bir yıllık dönemde fiyatı yüzde 61,1 artan şeker oldu. Ekmek ve tahıl fiyatları yüzde 10,7, makarna yüzde 11,6, taze süt yüzde 12.2, yoğurt yüzde 15,7, peynir yüzde 21,9 arttı.

Alkollü içeceklerin fiyatı yüzde 8,1, biranın fiyatı yüzde 12 artarken et fiyatları da sürekli artış gösteriyor. Sözü edilen bir yıllık dönemde domuz eti yüzde 15,7, sığır eti yüzde 24,4 ve kümes hayvanı eti yüzde 4,3 arttı.

Güney Kıbrıs’ta bulunan Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane, “Kıbrıs Üniversitesi” tarafından önceki gün düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada Euro bölgesinde enflasyonun Mart ayında, enerji fiyatlarının düşmesi nedeniyle hız kestiğini ancak gıdadaki enflasyon baskısının daha da yoğun ve tırmanışta olmasının muhtemel olduğunu söyledi. Lane, enerji ve petrol fiyatlarındaki olası artışların AB’deki yetkilileri endişelendirdiğini de sözlerine ekledi.