Ekonomik yatırımlar gündemde

Bahreyn’de elçilik binasının açılışını yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, iki ülke arasındaki önemli ekonomik fırsatlardan bahsetti.

Haravgi gazetesi; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Bahreyn’de gerçekleştirilen 1’inci “Kıbrıs-Bahreyn Müteşebbis Formu"nda yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Hristodulidis burada yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs-Bahreyn arasındaki önemli ekonomik ilişkileri ön plana çıkardı.

İki ülkenin, stratejik konumlarının yanı sıra bölgeler ile pazarlar arasında köprü görevi görme-leri nedeniyle henüz değerlendirilmemiş bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığından söz ederek bunun; AB-Körfez ülkeleri iliş-kilerinin güçlendirilmesine önem verdiğini söyledi.

Hristodulidis konuşması sırasında Güney Kıbrıs’ın, 2026 vergi reformuyla daha da güçlendiri-len rekabetçi vergi sistemi ve düzenleyici çerçeveyle, Bahreynli yatırımcılara “Tek Pazar ve Euro Bölgesi’ne” erişim imkanı sunan istikrarlı bir Avrupa platformu olduğunu belirtti.

Hizmetlerin dijitalleştirilmesinden ve bürokrasinin azaltılmasından da söz eden Hristodulidis, Bahreyn’in, Rum şirketler için Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yönelik bir kapı olarak işlev gös-terebileceğinden de söz etti.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs büyükelçiliğinin resmi olarak Bahreyn’de açılmasının da ikili iliş-kilerin geliştirilmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Bahreyn’in başkenti Manama’daki büyükel-çilik binasının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından açıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis ve beraberindeki heyet Bahreyn’deki iki günlük temaslarını tamamla-dı.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026, 10:58