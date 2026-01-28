Kapılar masada

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ayrı ayrı görüştü.

Holguin bugün ise Erhürman ve Hristodulidis’i bir araya getirecek. Gündemde yeni sınır kapılarının açılması ve Güven Yaratıcı Önlemlerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman,dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Ángela Holguin ile görüştü.

Kıbrıs temasları çerçevesinde Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’nda ziyaret eden Holguin, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklama yaptı.

Üçlü görüşmeye hazırlık

Holguin, Cumhurbaşkanı Erhürman ile yararlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Holguin, bugünkü üçlü görüşme için hazırlık ve değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Liderlerin, güven yaratıcı önlemlerle ilgili masaya öneriler getirmelerini umduğunu da ifade eden Holguin, görüşmelerin yeniden başlaması konusunda da iki tarafın endişelerini ele almaya ve çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Hristodulidis ile görüştü

Holguin, sabah saatlerinde de Hristodulidis ile bir araya gelmişti. Holguin, Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar büyük bir ilerleme olmadığını” söyledi.

Öte yandan Holguin ile Hristodulidis’in gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis açıklamalarda bulundu.

Sigmalive sitesinin haberine göre Letimbiotis, Hristodulidis’in Holguin’le görüşmesinin “çok iyi geçtiğini” iddia etti.

Holguin’in Kıbrıs’a aralık ayında gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında gerçekleştirdiği temaslar konusunda Hristodulidis’i bilgilendirdiğini belirten Letimbiotis, Hristodulidis’in üçlü görüşmede, çözüm müzakerelerinin nasıl başlayabileceğine ilişkin önerisini çok belirli bir şekilde sunacağını vurguladı.

Letimbiotis, gerçek siyasi iradenin müzakere masasında ortaya çıkacağını, bu yüzden de müzakerelerin en kısa sürede, Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması gerektiğini öne sürdü.

Letimbiotis, Hristodulidis’in bugünkü görüşmede, müzakerelerin yeniden başlamasına dair net bir yöntem içeren önerisini sunacağını vurguladı.

Üçlü görüşmede Güven Yaratıcı Önlemlerin de ele alınmasının beklendiği yanıtını veren Letimbiotis, GYÖ’lerin amacının Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak ortamı hazırlamak olduğunu, kendilerinin hedefinin de bunu sağlamak olduğunu savundu.

