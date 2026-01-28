Ortam gerildi

Sahte diploma ve yolsuzluk suçlamaları sonrasında 15 yıl hapislik cezası alan Güzelyurt Sağlık ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin eski direktörü Serdal Gündüz’ün önceki gün Güzelyurt mahkemesinde ortaya attığı iddialar Meclis’in dünkü birleşimine de damga vurdu. Serdal Gündüz, sahte diplomadan yargılanan Fatoş Ünal’a destek için Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’den baskı gördüğünü iddia etmişti.

Meclis’in dünkü birleşiminde söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in istifasını istedi. Aleyhindeki iddiaları bir kez daha reddeden Öztürkler ise şahsına yönelik herhangi bir suç isnadının yapılmadığını söyledi. Öztürkler’in konuşması sırasında CTP’li Doğuş Derya’nın ağır eleştirileri, ortamın daha da gerilmesine yol açtı.

Öztürkler CTP’nin hedefinde

CTP Milletvekili Erkut Şahali konuşmasında, mahkemedeki geçersiz diploma davasında, Meclis Başkanı hakkında bir iddianın gündeme geldiğini hatırlattı. Bu konunun yeminli şehadette dile getirildiğine işaret eden Şahali, bu tanığın Başsavcılığın tanığı olduğunu söyledi. Bu iddianın sıradan bir iftiranın ötesinde olduğunu söyleyen Şahali, “Üzerinde fazlasıyla durulmayı hak eder” dedi. Bu iddiaya karşılık Ziya Öztürkler’in polise şikayette başvuruda bulunup, bulunmadığını soran Şahali, “Mahkeme huzurunda dile gelmiş bu iddia yaşanmakta ve yaşanacak olaylarla ilgili olarak daha pek çok ismin kamuoyunda tartışılmasına neden olacaktır” diye konuştu.

Şahali: Görevden çekilmeli

Cumhuriyet Meclisi Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı’na vekalet ettiğine de dikkat çeken Şahali, Öztürkler’in masumiyet karinesine saygı duyduklarını ancak yargı huzurunda Başsavcılığın tanığı durumunda bir kişinin ortaya attığı iddianın makul şüphe doğurduğunu kaydetti.

Makul şüpheden ari bir Meclis Başkanına ihtiyaç olduğunu dile getiren Şahali, Öztürkler’in bulunduğu görevden çekilmek gibi bir sorumluluğu olduğu görüşünü belirti. Şahali, bu konuda sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu şüphe, kuşku dağılmadan Öztürkler’in yönettiği oturumları kabul edemeyeceklerini söyleyen Şahali, bu konuda tedbir almak gerektiğini belirterek, hassasiyet gösterilmesini temenni etti.

Öztürkler: Benim şahsıma herhangi bir suç isnadı yapılmadı

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler söz alarak, Şahali’nin konuşmasına yanıt verdi. Öztürkler, hakkında dile getirilen iddialara ilişkin hukuki süreci başlattığını ve şahsına yönelik herhangi bir suç isnadı bulunmadığını vurguladı.

Ziya Öztürkler, kendisine yöneltilen iddialarla ilgili olarak avukatını yetkilendirdiğini söyledi. Öztürkler, savcılık ve ilgili kişiyle irtibata geçilerek çalışmanın başlatıldığını kaydetti. Sürecin tamamlanmasının ardından gerekli suç duyurusunun yapılacağını ifade eden Öztürkler, bu konuda herhangi bir tereddütleri olmadığını dile getirdi. Öztürkler, iki yıldır görüşülen bir davadan söz edildiğini anımsatarak, davanın ana sanığına ilişkin polis ve savcılık tahkikatlarının tamamlandığını söyledi. İlgili kişinin sanık konumundayken ve savunma hakkı varken, ziyaretçilere ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten Öztürkler, davanın bu yönünün göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu belirten Öztürkler, savcılık tarafından şahsına iletilmiş herhangi bir suç isnadı bulunmadığını söyledi.

Öztürkler, yüzlerce suçtan mahkûm edilmiş bir kişinin beyanlarıyla hareket edilip edilemeyeceğini sorgulayarak, Meclis Başkanlığı görevini yürüten bir milletvekiline yönelik iddiaların hukuki zeminde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. İddia ile ispat arasındaki farkın altını çizen Öztürkler, hukuki bir suç isnadı olmadan görevinden ayrılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını Meclis kürsüsünden dile getirdi.

Derya: Ortada makul şüpheler var

Öztürkler’in konuşmasının ardından söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, ortada makul bir şüphe bulunduğunu, dokunulmazlığı devam ettiği sürece kendisine dava açılamayacağını savundu. Derya, gerek sahte diploma gerekse rüşvet dosyalarıyla ilgili olarak Öztürkler’in isminin hâlihazırda birçok konuda anıldığını iddia etti.

Derya’nın iddialarına yanıt veren Öztürkler, iddia konusu diplomaların 2020 yılını gösterdiğini, ancak kendi mezuniyetinin 2017 yılında tamamlandığını söyledi. İlgili yayınların akademisyenlik yaptığı döneme ait olduğunu belirten Öztürkler, intihal iddiasına konu edilen makalelerin o dönemdeki öğrencilerine ait olduğunu ifade etti. Kendisinin intihal yapmadığını vurgulayan Öztürkler, Derya’nın yeniden söz alarak yalan söylediğini öne sürmesi üzerine, “Ben de çıkayım sizin hakkınızda iddia edilenleri mi söyleyeyim?” ifadelerini kullandı.

Sert ifadeler kullanıldı

Derya’nın, Öztürkler’e yönelik “yüzsüz, yalancı, sahtekar, rüşvetçi, terbiyesiz” şeklindeki çıkışı Meclis’te gerilimi bir anda artırdı.

Öztürkler, “Çirkinleşmeye gerek yok” diyerek tartışmanın seviyesinin düşürülmemesi gerektiğini söyledi. Öztürkler’in, Derya’nın geçmişte Meclis’te bir kişiye su attığını hatırlatarak saygısızlık eleştirisinde bulunması ve “Bir bayana el kaldırmam” demesi üzerine Derya, “Yani erkeğe mi kaldıracaktın?” diye sordu. Bu sözlerin ardından tartışma sona erdi.