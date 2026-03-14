95 oktan 73 TL oldu

Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatları son 14 gün içinde ikinci kez zamlandı. Yeni ayarlamaya göre 95 oktan benzinin litresi 1,416 Euro (yaklaşık 73 TL), mazotun litresi ise 1,562 Euro (yaklaşık 76,56 TL) oldu.



Rum haber ajanslarında yer alan habere göre; yeni fiyatlar Brent Petrol fiyatının 100 dolara yaklaşması nedeniyle ayarlandı.

Güneyde 27 Şubat’ta fiyatı 1,314 Euro olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 13 Mart’ta 10,2 sentlik artışla 1,416 Euro’ya yükseldi.

Mazotun litre fiyatı ise 15,2 sentlik zamla 1,410 Euro’dan 1,562 Euro’ya çıktı.

90 günlük yakıt stoku var

Bu arada Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Birliği kurallarına uygun olarak 90 günlük yakıt stoku bulunduğu ancak durumun bir gecede değişebileceği belirtildi.

Cyprus Mail’e konuşan eski Enerji Bakanı George Papanastasiou, “Şu an her şey yolunda, ancak bu sadece anlık bir durum, işler bir günden diğerine değişebilir” dedi.

Geçmişte Doğu Akdeniz’in en büyük enerji depolama ve dağıtım terminaline sahip Vttv’nin genel müdürlüğünü yapmış olan Papanastasiou, AB yasalarına göre Kıbrıs’ın 90 günlük tüketime karşılık gelen stratejik petrol rezervlerine sahip olması gerektiğini vurguladı.

