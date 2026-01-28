Görüşler sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun dünkü toplantısı milletvekilleri sağlık, ekonomi, tarım alanların-da güncel konuşmalar yaptı.

CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Üretim Sektöründeki Güncel Meseleler” konulu konuşmasında, ülkede her gün yeni bir skandal patladığını savunarak, hükümetin gazetecilerin özgürlüklerini kısıtlamak için yasa çalışması yaptığını söyledi ve erken seçim çağrısında bulundu.

Halka "gerçek olmayan hikayeler anlatıldığını" ileri süren Kürşat, hükümetin icraatlarını eleştirdi.

Kürşat, halkın kendilerine 'seçime gidilsin' dediğini ileri sürerek, konuşmak zorunda kaldıkları konuların siyasi itibarı zedelediğini söyledi.

"Hesap elbette sorulacak suçta zaman aşımı yoktur bu erozyonu durdurmalıyız” diyen Kürşat, hükü-metin bir an önce istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, hükümetin neler yaptığının, ekonomik krizleri nasıl çözdüğünün herkes tarafından bilindiğini kaydederek, dünyanın her yerinde hükümetlerin borçlandı-ğını AB’nin bile tarım konusunda ciddi sorunlar yaşadığını belirtti.

Herkes hakkında ithamlarda bulunulabileceğini ispatlanması halinde tüm arkadaşlarının gerekeni ya-pacağını dile getiren Çavuş, “Başkasının yaptığı bir hatanın bedelini niye hükümet yetkilileri çeksin” dedi.

Çok ciddi kriz var

Yeniden söz alan Fide Kürşat, Çavuş’a “Bakanlığınıza gidin sütler dökülüyor, ihracatla ilgilenin çok ciddi krizler var. Kimsenin size tahammülü kalmadı” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 3 yıldır görevde olduğunu, hiç süt dökülmesine se-bep olmadığını belirterek bu tip konuşmaların hiç uygun olmadığını söyledi.

Kamu kaynakları doğru kullanılmalı

CTP Milletvekili Filiz Besim de “Sağlıkta Kamu Kaynaklarını Doğru Kullanmak Önemlidir” konulu güncel konuşma yaptı.

Besim, Sağlık Bakanlığına alınacağı söylenen 70 milyonluk robotik ameliyat cihazlarıyla ilgili kaç heki-min/ hemşirenin eğitim aldığını sorarak, bu operasyonlar için 60 metre kare alana ihtiyaç duyulduğu-nu da hatırlattı.

İhalesi yapılmış bu cihazla ilgili teknik bilgiler talep eden Besim, sevklere harcanan paralarla alınabile-cek cihazlara örnekler verdi.

Yasalara uygun hareket ediliyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yasalara uygun hareket edilmesi konusunda kendilerinin de hassas olduğunu belirterek, PET-CT cihazı almak için çalışma yaptıklarını, bu cihazları alırken sadece bugün değil yarın da kullanılacak nitelikte olmalarına özen gösterdiklerini söyledi.

2026 yılı içinde PET cihazını faaliyete koymayı hedeflediklerini belirten Dinçyürek, bu cihazlar için çok yakında ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Dinçyürek, robotik cihazlarla ilgili de bilgi vererek, 5 branşın aktif kullanabileceği bu cihazları kullanabi-lecek kişilerle toplantı yaparak, bu eğitimlere ilgi duyanları belirlediklerini ve planlamaların da yapıldı-ğını söyledi.

Dinçyürek, konuyla ilgili soruları yanıtlayıp bilgi verdi.

Endişe arttı

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu konuşmasında farklı konularda gündemler olmasına rağmen ekonomi üzerinde konuşmak istediğini belirterek, gıda ürünlerinde Gü-ney ve Kuzey arasında ciddi farklar açıldığını söyleyerek, alınabilecek önemlerle ilgili örnekler verdi.

Uluçay, daha yılın ilk ayında hükümetin ikinci kez borçlanmaya gitmesinin "endişeleri artıran" bir du-rum olduğunu söyledi.

Geçişlerle ilgili sorunlar ortadan kalkmalı

Kıbrıs konusundaki yeni açılımların da ele alınması gerektiğini vurgulayan Uluçay, geçişlerle ilgili sorun-ların ortadan kalkması için iki tarafın da adım atması gerektiğini belirtti.

Uluçay, sınır kapılarında yaşananların insan haklarıyla yakından veya uzaktan alakası olmadığını, gü-nümüz teknolojisinde bu saatler süren beklemelerin ortadan kolaylıkla kalkabileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti ile veri ortaklığıyla güvenlik konusunda kolayca adım atılabileceğini dile getiren Uluçay, erken seçimin bazı konularda çözüm getireceğine inandığını söyledi.

Uluçay, hellim konusunda AB’yle gelinen son noktaya değindi.

