Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir şahsa ait Mercedes marka aracı yanıcı madde dökerek ateşe veren 28 yaşın-daki A.T. isimli kadın kısa sürede yakalandı. İfadesinde suçunu itiraf eden genç kadın, “dediko-dumu yapıyorlardı, zarar vermek istedim” dedi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mah-kemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutukluluk kararı verilirken, duruşmada detaylar akta-rıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şükrü Hafız, olayın 26 Ocak 2026 tari-hinde meydana geldiğini söyledi. Polis memuru Hafız, saat 19.00 sıralarında, Kavunoğlu Sokak üzerinde park halinde bulunan van aracın sağ alt kısmındaki yol üzerine, kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kasten yanıcı madde dökülüp ateşe verildiğini belirtti. Polis memuru çıkan yangın sonucu aracın sağ ve arka bagaj kısmının hasar gördüğünü kaydetti.

Polis memuru Hafız, meydana gelen olayın ardından soruşturma başlatıldığını, çevre güvenlik kameralarının incelemeye alındığını belirtti.

Polis, yapılan incelemede zanlının tespit edildiğini ve önceki gün Gazimağusa’da tutuklandığını kaydetti. Polis, suçunu itiraf eden zanlının, “annesiyle dedikodumu yapıyordu, zarar vermek için” yaptım dediğini açıkladı. Soruşturmanın sürdüğünü ve bir kişinin arandığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.