Reklam videosu mahkemede

Esentepe ve Girne’de Rum arazileri üzerinde inşa edilen mülklerin satışına aracılık ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan ve Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarılan Alman emlakçı Ewa Isabella Kunzel’in dava süreci devam ediyor.

Haravgi gazetesinin haberine göre; polisin internetten yaptığı araştırmada elde ettiği materyallerin sunulduğu dünkü duruşmada savunma avukatı Sotiris Argiru, Künzel’in yeminli ifadesinin çevrilmesi ve gözaltı koşullarının değiştirilmesi talebine eşlik edecek olan ifadenin hazırlanması için ek süre talep etti.

Polisin, “VePa Immobilen” şirketinin KKTC’deki taşınmazların reklamını yapan kısa bir videosunu da sunduğu duruşmada, bu videoların şirketin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı dile getirildi. Künzel’in, yanındaki bir kişiyle birlikte KKTC’de inşaat halinde olan bir tatil köyünün tanıtımını yapan bir de video çektiği belirtildi.

Argiru’nun bu noktada itiraz ederek, Künzel aleyhinde olumsuz izlenim yaratılmaya çalışıldığını ve paylaşımlardaki metinlerin Künzel tarafından yazıldığının ispatlanamayacağını savunduğunu yazan gazete, mahkemenin bu itirazı reddettiğini kaydetti.

Gazete, Argiru’nun, materyallerin sunuluş prosedürüne de itiraz ettiğini ve yabancı dildeki bir içerikle ilgili savunma yapacak konumda olmadığını söylediğini kaydetti.

Haberde, davanın yarın devam edeceği ifade edildi.