Komite kuruldu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Başbakan Ünal Üstel’in önerisiyle maaşlar arasındaki makası daraltacak yasal düzenleme için dün Cumhuriyet Meclisi’nde "önemli bir adım atıldığını" açıkladı.

Ahmet Savaşan, Başbakan Ünal Üstel’in geçen hafta hükümet adına Meclis’te yaptığı öneri doğrultusunda, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) gruplarının mutabakatıyla “Maaşlar Arasındaki Dengenin Sağlanmasına İlişkin Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite”nin oluşturulduğunu duyurdu.

Savaşan, konuyla ilgili açıklamasında komitenin; UBP’den 2, CTP’den 2, Demokrat Parti’den (DP) 1, Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) 1 ve bağımsız milletvekillerinden 1 üye olmak üzere toplam 7 kişiden oluşacağını belirtti.

Ahmet Savaşan, mevcut uygulamanın komitede yeniden değerlendirileceğini söyledi.

Üst kademe yöneticilerinin maaşlarından kesinti yapılacak…

Hayat pahalılığı artışlarının bareme göre yapılmasının, yüksek maaş alan kesimlere rakamsal olarak daha fazla artış sağladığını ifade eden Savaşan, bu durumun maaşlar arasındaki farkı daha da açtığını kaydetti.

Ahmet Savaşan, kurulan komite ile bir sonraki hayat pahalılığı ödeneği belirlenene kadar siyasi kamu görevlilerinin (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekilleri dahil), müşavir ve üst kademe yöneticilerinin maaşlarının yeniden düzenlenmesine imkan tanınmasının hedeflendiğini belirtti.

Savaşan, yapılacak yasal düzenleme kapsamında üst kademe yöneticilerinden gerçekleştirilecek kesintilerden elde edilecek kaynağın engellilerin desteklenmesi amacıyla kullanılacağını vurguladı.

