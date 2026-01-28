Kararı duyunca şok oldu

Suna ERDEN

Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 525 gram hintkeneviriyle yakalanan Letonyalı Dmitrijs Bojakov hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ithal etme ve tasarruf” suçlarından yargılanan Bojakov, 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkında verilen kararı ağır ceza heyeti başkanı okudu.

Başkan, sanığın davaya konu uyuşturucu maddeleri Güney Kıbrıs’tan ülkeye ithal ettiğini kendi beyanlarıyla kabul ettiğini kaydetti.

Mahkeme Başkanı, sanığın daha önce de birkaç kez ülkeye uyuşturucu madde getirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Başkan, ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüksek olması ile sanığın suçu birden fazla kez işlemiş olmasının, aleyhine değerlendirilen önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade etti.

Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında bulunduğunu vurgulayan Başkan, bu tür suçların toplumun sağlık, huzur ve mutluluğunu doğrudan tehdit ettiğini belirtti.

Başkan, kamu yararının gözetilmesi gerektiğine dikkat çekerek, uyuşturucu suçları işleyen kişilere etkin ve caydırıcı cezalar verilmesinin zorunlu olduğunu ifade etti. Mahkeme Başkanı, tüm olgular birlikte değerlendirildiğinde, sanık Dmitrijs Bojakov’u 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Ne olmuştu?

Girne–Lefkoşa Anayolu’nun Dikmen mevkiinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen “Gölge Operasyonu” kapsamında 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Operasyonun, alınan bir ihbar üzerine düzenlendiği açıklanmıştı. Polis, Güney Kıbrıs’ta yaşayan Dmitrijs Bojakovs’un uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a getirerek belirlenen bir noktaya bırakmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini belirtmişti. Şüpheli, operasyon kapsamında yakalanarak tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan sanık, 525 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi Dikmen bölgesinde önceden belirlenen bir konuma bıraktığını itiraf etmişti. Sanığın gösterdiği yerde yapılan aramada söz konusu uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştı.