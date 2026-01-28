Kıbrıs kültürü tanıtıldı

Şehit Tuncer İlkokulu’nda Kıbrıs kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kültü-rel etkinlik düzenlendi.

Okul tarafından organize edilen etkinlikte, öğrencilere Kıbrıs’a özgü yiyecekler ve yerli ürünler tanıtıldı. Program kapsamında sele sepet yapımı, el makarnası, hellim, bidda ve lokma yapımı uygulamalı ola-rak gösterilirken, Kıbrıs’a özgü endemik bitkiler ve hayvanlar hakkında da bilgi verildi. Kıbrıs masalları ve manileri Nurperi Özgener tarafından çocuklarla buluşturulurken, şarkı ve türküler emekli öğretmen ve sanatçı Cemal Özgürsel eşliğinde öğretildi.

Etkinliğe Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldi. Okul yönetimi, etkinliğin Kıbrıs kültürünün yaşatılması ve çocukların kendi kültürel değerlerini tanıması açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Şehit Tuncer İlkokulu tarafından yapılan açıklamada, etkinliğe katkı koyan Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya, Cemal Özgürsel’e, Nurperi Özgener ve Nejla Egemen’e, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derne-ği’ne, özveriyle emek veren öğretmenlere, Okul Aile Birliği Başkanı Elif Numan’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edildi. Ayrıca kermese katkı sağlayan yerli ürün firmaları ve sponsorların destekleri-nin etkinliğin gerçekleşmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.