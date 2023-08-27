Endişe verici

Güney Kıbrıs’ta çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının 2017’den beri artarak devam ettiği, bu yıl (2 Ağustos 2023’e kadar) geçen yıla oranla yüzde 10 artmasının endişe yarattığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Polis Genel Müdürlüğü bünyesindeki savunmasız bireylerle ilgili konulardan sorumlu şubenin elindeki veriler 2017’de 138 olan çocuğa yönelik cinsel istismar suçu sayısının 2018’de 167, 2019’da 211, 2020’de 197, 2021’de 278 ve bu yıl 2 Ağustos tarihine kadar 303 olduğunu gösterdi.

Sığınmacı sayısı azaldı

Güney Kıbrıs’a siyasi sığınma başvuru sayılarında azalma gözlemlendiği, üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmelerine de devam edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’a Mayıs ayında yapılan siyasi sığınma başvurularında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 azalma gözlemlendiğini yazdı.

Gazete, 2022 yılının Mayıs ayında 2 bin 560 olan siyasi sığınma başvurusu sayısının, 2023 Mayıs ayında bin 5 olarak kayda geçtiğini vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, 2023 yılının başından 22 Ağustos tarihine kadar ülkelerine geri iade edilen mültecilerin sayısının 6 bin 133’ü bulduğunu yazdı.

4 yılda 300 kaçakçı tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta insan kaçakçılığı suçundan tutuklananların sayısının son dört yılda 290’a ulaştığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin, 1 Ocak 2020- 18 Ağustos 2023 tarihileri arasındaki dört yıla yaklaşan zaman zarfında 290 kişiyi insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutukladığını yazdı.

Özellikle son iki yıllık dönemde tutuklananların sayısının önceki yıllara oranla artış gösterdiğini de aktaran gazete, Rum tarafının bu hafta başında gerçekleştirdiği operasyonda tutukladığı 5 kişinin ise bu rakama dahil olmadığını vurguladı.