Şahane bahane 

Rum gazeteleri Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camii’ne Cumartesi gününün ilk saatlerinde yapılan saldırıda Molotof kokteyli kullanıldığını yazdı.

Haravgi “Limasol’daki Cami-i Cedit (Yeni Cami) Kundaklandı… Kimliği Bilinmeyen Kişi Yanıcı Mekanizma Attı, Küçük Hasara Neden Oldu” başlıklı haberinde, Cumartesi sabahı saat 01.15’te meydana gelen saldırıda caminin ana giriş kapısı ve bahçe duvarında hafif hasar oluştuğunu, ihbar üzerine olay yerine giden Rum polisinin cami girişindeki küçük çaplı yangını söndürdüğünü yazdı.

Habere göre, bir kişinin yaya olarak cami önüne gittiğini ve iki yanıcı maddeyi camiye attığını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri polis tarafından araştırmak üzere alındı.

Alithia haberi “Güvenlik Kamerası Kaydetti… Limasol’daki Camiye Molotof Attı, Hasara Sebep Oldu” başlığıyla aktardı.

Cuma günü Suriyeliler başta olmak üzere çok sayıda Müslümanın namaz kılmak üzere Ankara sokakta bulunan cami önünde toplandığını yazan gazete, Rum polisinin, namaz kılmak isteyenlerin, halı sererek sokağı trafiğe kapattığı ve bölge sakinlerini rahatsız ettiği gerekçesiyle kalabalığa müdahale ettiğini yazdı. Daha sonra bir miktar Suriyelinin bölgede protesto yürüyüşü yaparak, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad aleyhine slogan attığını da ekledi.

Saldırının, sokakta namaz kılmak üzere halı serildiğini gösteren fotoğrafların internette yayımlanmasıyla ilgisi olabileceğine inanıldığı belirtildi. Bir süre önce de bölge sakinlerinin, namaz kılanların yolu kapatması yüzünden evlerine girememekten şikayet ettikleri hatırlatıldı.

Saldırıya tepkiler devam ediyor

Öte yandan Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camii’ne Cumartesi gününün ilk saatlerinde yapılan saldırıya KKTC’den tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ataoğlu: Sadece Müslümanlar hedef alınmıyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Limasol'da camiye yapılan saldırıyı kınadı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bu tür eylemler, sadece Müslümanları hedef almıyor; aynı zamanda insanlığın ortak değerlerine de büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu ve benzeri olaylar, barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İslam karşıtlığına dayalı saldırılar, hoşgörü, saygı ve anlayış temelinde bir toplumun oluşturulmasına yönelik çabaları sabote ediyor. Bizler, farklı inançlara saygı duyan bireyler olarak, bu tür nefret eylemleri karşısında birlik olmalı, hoşgörüyü ve saygıyı yüceltmeliyiz.”

Çavuş: Kabul edilemez

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dini özgürlüklere ve ibadet alanlarına saygı duyulması gerektiğine vurgu yapan Çavuş, "Müslüman kardeşlerimizin ibadet yerine yapılan saldırı kabul edilemez" dedi.

Karanfil: Münferit bir saldırı olarak göremeyiz

Ulusak Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan molotoflu saldırıyı kınayarak, Güney Kıbrıs’ta yaşanan bu olayın artık münferit bir saldırı olarak görülemeyeceğini söyledi.

Taçoy: Sorumlular bulunmalı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Limasol’daki İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Yaptığı açıklamayla saldırıyı kınayan Taçoy, sorumluların bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezaya çarptırılmaları gerektiğini söyledi.

“Güney Kıbrıs’taki Limasol İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yönelik menfur saldırı büyük bir üzüntü ve aynı zamanda da tepkiyle karşılamaktayım. Kutsal ibadet yerlerimize yönelik saldırılar ne yazık ki sistematik bir şekilde devam etmektedir” diyen Taçoy, “Rum yönetimi eğer bu tür saldırılara gerçekten karşıysa, son olayın sorumlularını en kısa sürede yakalayıp hak ettikleri cezayı vermekle mükelleftir” ifadelerini kullandı.

Küçük: Menfur saldırı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Limasol’da bulunan İbrahimağa Köprülü Camisi’ne yapılan saldırıya tepki gösterdi.

“Her dine mensup insanlar için mabetlerin kutsal olduğunu” belirten Küçük, “yapılan bu menfur saldırının Güney Kıbrıs’ta ilk olmadığını, önlem alınmazsa son da olmayacağını” söyledi.



Liberal Demokrasi Hareketinden kınama

Liberal Demokrasi Hareketi, Limasol'daki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırı, hoşgörü eksikliğinin vahim bir sonucu olduğunu belirtti ve olayı kınadı.

Ömürlü: Şiddetle kınıyoruz

Emekli Astsubaylar Derneği'nden İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıya kınadı.

Dernek Başkanı Esen Ömürlü tarafından yapılan açıklamada, “Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Camiler, ibadet yerleri olarak toplumun huzur ve birlikteliğini temsil ederken, böylesi düşmanca eylemler barışı tehdit etmektedir” ifadelerine yer verildi.