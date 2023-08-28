Rum ağzı ile konuştu

ABD’li Demokrat Senatör Robert Menendez'in, Türkiye’ye, kapalı Maraş’taki faaliyetleri dolayısıyla “yaptırım uygulanmasından” söz ettiği bildirildi.

Menendez, Dış Rumlar Kongresi’ne katılmak üzere Güney Kıbrıs’ta bulunduğu sırada Fileleftheros gazetesine verdiği özel söyleşide, “ABD’nin muteber olmayan müttefiki” diye nitelediği Türkiye’ye “komşularına karşı saldırgan tavır sergileme", "ABD’nin müttefiklerine şantaj yapma" ve "siyasileri ve gazetecileri hapsetme” suçlaması yaptı. Menendez, Türkiye’ye “Müttefiklik yükümlülüklerini yerine getirme ve (Güney) Kıbrıs’ın toprak bütünlüğüne saygılı olma” çağrısında bulundu.

Fileleftheros, Güney Kıbrıs’ın “istikrarlı ve geleneksel dostu” diye nitelediği Menendez “bu şekilde davranmaya devam etmesi halinde Washington’un Türkiye’ye karşı önlem alması gerekeceğini, Maraş’taki faaliyetlerini maksatlı görmeleri halinde bunları önleme vasıtası olarak yaptırım uygulamayı düşünmeleri gerekeceğini” öne sürdü.

“Savunma planlarına liderlik ediyorum”

Menendez, bir soruya karşılık şunları söyledi:

“Kıbrıs’ın ulusal güvenliğinin güçlendirilmesi ve Doğu Akdeniz’de önemli, demokratik ortak olması için Ada’nın ekonomik kalkınmasını güçlendirme çabalarına liderlik ettim. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin desteklediği Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji İşbirliği 2019 yasası Kıbrıs’a silah ihracatına köhnemiş kısıtlamaların Kıbrıs’ın, güvenliği için Amerikan teçhizatı satın almasına olanak verecek şekilde kaldırılmasına olanak sağladı. Biden hükümetinin, Kıbrıs’ın son yıllarda savunma teçhizatı satın alımı için talep edilenleri yerine getirdiğini teyit ederek bu çabada ortak gibi davranması beni çok heyecanlandırdı. Şimdi, silah satışına bir yıl yerine üç yılda bir onay verilmesine olanak tanıyacak uzun vadeli savunma planlamasını kolaylaştırma çabalarına liderlik ediyorum.”

F-16’yı da Kıbrıs’a bağladı

Menendez Türkiye’nin F-16 savaş uçaklarını edinmek için Güney Kıbrıs’ın “toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve müttefiklik yükümlülüklerine uyması" gerektiğini savundu. Menendez, Türkiye için “Bölgede müttefikleri ve komşularını tehdit etmeyen, kendi halkının temel haklarına saygılı olan işbirliği yapan bir ortak olmaya karar vererek F-16 satışına yardımcı olabileceğini her zaman söyledim” ifadesini kullandı.

Doğu Akdeniz bölgesinde hidrokarbon keşfedilmesinin yarattığı işbirliği perspektiflerine de atıf yapan Menendez, “Bölge ülkeleri bu perspektifleri değerlendirirse olumlu sonuçlar alabilir. Kıbrıs’ın enerji güvenliği politikası geliştirilmesinde oynayacağı önemli rol vardır ve daha çok bölgesel bütünlük için var olan fırsatları cesaretlendiriyoruz” dedi.