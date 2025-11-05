Şarkılar birlikte söylendi

Gönyeli’deki Le Chateau Romance’de geçtiğimiz cumartesi akşamı düzenlenen Ahmet Kaya gecesinde yoğun ilgi oldu. Derin Mavi Grubu’nun sahne aldığı etkinliğe, Taşkınköy Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ersöz’ün davetlisi olarak adaya gelen merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya ile ablası Gülistan Soydan da onur konuğu olarak katıldı.

Derin Mavi Grubu’nun solisti Bekir Kultaş, Gülten Kaya’yı sahneye davet etti. Gülten Kaya, yaptığı konuşmada gecenin anlam ve önemine değinerek, Kıbrıs’a üçüncü kez davet edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, başta Ahmet Ersöz olmak üzere Bekir Kultaş, Derin Mavi Grubu ve geceye yoğun katılım gösteren Ahmet Kaya sevenlerine teşekkür etti.

Gecede ayrıca Bekir Kultaş ve Ahmet Ersöz, Gülten Kaya’ya plaket takdiminde bulundu. Geç saatlere kadar süren etkinlikte 300’ü aşkın Ahmet Kaya hayranı, sanatçının unutulmaz şarkılarına hep birlikte eşlik ederek duygusal anlar yaşadı.

