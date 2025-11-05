‘Sahnede 45’nci yıl’

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, ‘Sahnede 45. yıl’ özel etkinliği kapsamında düzenlediği ‘Keyifli Şarkılar – 20. Yüzyıl Bestecileri Konseri’ ile sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Şef İhsan Gürel yönetiminde, 2 ve 3 Kasım 2025 tarihlerinde Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserlerde, 20. yüzyılın önemli Türk Sanat Müziği bestecilerinin eserleri seslendirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca, koroda 20 yıl ve üzeri emek veren üyelere plaket takdim edildi.

Programda Nedim Nalbantoğlu, Fehmi Tokay, Taner Şener, Zeki Duygulu, Sadettin Kaynak, Sabri Süha Ansen, H. Hüsnü Üstün, Göksel Bahtagir, Vecdi Seyhun, Yesari Asım Arsoy, Teoman Alpay, Necdet Tokatlıoğlu, Mehmet Bitmez, Nuri Halil Poyraz ve Erol Sayan gibi unutulmaz isimlerin besteleri yer aldı.

