Kapılardaki eziyet ve pahalılık

Ömer KADİROĞLU-Abdullah SUİÇMEZ

Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı istatistik verilere göre; kuzeyden güneye geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısında artış olmasına karşın, güneyden kuzeye geçenlerin sayısında ciddi azalmalar var. Ocak-Nisan döneminde kara kapılarından güneye geçiş yapan Kıbrıslı Türklerin sayısı bir milyon 43 bine ulaştı. Buna karşın; güneyden kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısı 795 bin oldu.

İstatistiklere göre; geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında kuzeye geçen Kıbrıslı Rumların sayısı 918 bin 500’dü. Geçişlerde yaklaşık 123 bin azalmanın olması iki önemli nedene bağlanıyor:

Birincisi kapılardan geçişlerde uzun araç kuyruklarının oluşması. Diğeri kuzeyin pahalı bir yer haline gelmesi.

Kuzeyden ucuz akaryakıt almak isteyen Rumların, uzun araç kuyruklarında yakıt harcadığını ve elde edeceği avantajın önemsiz kaldığını belirten bir yetkili, geçiş kapılarının artırılması halinde kuzeye geçen Rumların sayısında yeniden artış olabileceğini söyledi. Aynı kaynak, kuzeydeki sebze ve meyve fiyatlarındaki artışların da olumsuz etki yaptığına dikkat çekti.

Yabancıların sayısı azaldı

Hava yoluyla olduğu gibi, kara kapılarından kuzeye geçen yabancıların sayısı da azaldı. İstatistiklere göre; bu yılın ilk 4 ayında hava ve deniz yoluyla KKTC’ye gelen Türk vatandaşlarının sayısı 619 bin iken yabancıların sayısı 100 bin oldu.

KKTC’ye gelen yabancılardan ilk sıraya 13 bin 736 ile İran vatandaşları yerleşti. Bunu 11 bin ile Alman, 10 bin 906 ile Rus, 5 bin 250 ile İngiliz, 4 bin 49 ile Pakistan vatandaşları izledi.

Yılın ilk 4 ayında kara sınır kapılarından kuzeye geçen yabancıların sayısı ise 541 bin oldu.