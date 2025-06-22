Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Aygün köyünde, Sezer Aydağ isimli zanlı, borcunu ödemeye yardım etmediği gerekçesiyle annesinin evinin kapısını kırarak içeri girdi. Zanlı, “tapuları vermezsen seni de babamı da bu evi de yakarım” diyerek tehditler savurdu, annesini darp etti. Zanlı şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Deniz Satılmış, zanlı Sezer Aydağ’ın, borcunu ödemeye yardım etmediği gerekçesiyle, Aygün köyünde, annesi E.A.’ya ait eve giderek, evin kapılarını kırıp içeriye girdiğini söyledi. Polis, zanlının E.A.’ya hitaben, “tapuları vermezsen seni de babamı da bu evi de yakacağım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Polis, zanlının, adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini de aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Evi ben yaptım

Mahkemede söz alan zanlı, “yalan söylüyorlar, o evi tamamen ben yaptım, zaten artık bir daha yüzlerini bile görmeyeceğim” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

