Ortak mücadele verildi

Abdullah SUİÇMEZ

Lefke’ye bağlı Çamlıköy'de dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına polis, itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri, askeri personel ve bölge halkı traktörlerle müdahale etti. Yangın geniş bir alana yayılmadan elbirliğiyle söndürüldü. Yangının elektrik trafosundan yayılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı belirtildi.

Polisten verilen bilgiye göre; dün saat 17.00 sıralarında, Çamlıköy'de, ormanlık alan içerisinde yangın çıktı. Yangına Polis İtfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekipleri ile askeri personel, bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Yangın çevre emniyet şeridi Orman Dairesine ait iş makinesi ile sağlandı. Yoğun mücadele sonucu yangın geniş bir alana yayılmadan söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde bulunan yaklaşık 210 adet çam ağacı ve maki bitki örtüsü zarar gördü. Söndürme çalışmalarına katkı koyan bir traktörün lastiği de yanarak hasar gördü. Polis, yangının, elektrik trafosunun kısa devre yapması ve çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığını açıkladı.