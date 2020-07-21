Fark büyük

Kuzey Kıbrıs’a yönelik uçak seferlerinin kısıtlı olması nedeniyle günde ortalama 600 yolcunun geldiği belirtilirken, Güney Kıbrıs’a günde 6 bin turistin gitti açıklandı.

Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Yannis Karusos, şu an günde ortalama 6 bin turiste sahip olduklarını ve bunun 1 Ağustos’tan sonra, özellikle de Birleşik Krallığın B kategorisine eklenmesinden sonra artacağını söyledi.

Karusos, bütün önlemleri alarak, daha fazla yolcu ve doğal olarak turisti karşılamaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Yunanistan ilk sırada

Bu arada Politis gazetesi, turistlerin yüzde 36,5’inin Yunanistan, yüzde 11,4’ünün Almanya, yüzde 6,6’sının İsviçre, yüzde 6,4’ünün Avusturya, yüzde 6,3’ünün Polonya, yüzde 4’ünün ise İngiltere’den olduğunu belirtti.

Gazete geçtiğimiz yılın Haziran-Temmuz ayı dönemlerinde Güney Kıbrıs’a bir milyondan fazla turistin gittiğini belirtirken, bu yılki rakamların çok aşağılarda olduğuna dikkat çekti.