Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kaza yapıp ortalığı savaş alanında çeviren Çağrı Tokgöz (25) kayıplara karıştı.

Polis, aracını olay yerinde bırakıp kaçan Tokgöz’ün peşine düştü.

Sürücünün dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde araç kullandığı belirtilirken, kaza sonucu yaralanan olmadı ancak 25 bin liralık maddi zarar ortaya çıktı.

Polisten alınan bilgiye göre; önceki akşam saat 21.30 sıralarında yaşanan kazada FL 010 plakalı aracıyla Anıt Çemberinden Palm Beach Hotel’e doğru dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde seyreden Çağrı Tokgöz, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki refüje çarparak karşı şeride geçti.

O esnada karşı istikametten gelen Vecide Bıçak yönetimindeki MP 003 plakalı araçla çarpıştı.

Kazanın etkisiyle kontrolsüzce sola refüje doğru savrulan FL 010 plakalı araç Gazimağusa Belediyesi’ne ait demir saksılıklara ve yine refüj içinde bulunan numarasız demir aydınlatma direğine çarpıp durdu.

Kameralar inceleniyor

Kaza sonrası FL 010 plakalı araç sürücüsü Çağrı Tokgöz aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza sonucu FL 010 plakalı araca 15 bin, MP 003 plakalı araçta 5 bin TL, demir saksılıklarda 300 TL ve aydınlatma direğinde ise 5 bin TL maddi hasar oluştu.

Polis, kaçan sürücünün peşine düşerken, çevre güvenlik kameralarının incelemeye alındığı kaydedildi.