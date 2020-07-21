10 parmakta 10 hüner

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde bir kişinin bıçaklanması ve havaya ateş açılması olayıyla ilgili tutuklanan ve evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Yusuf Can Gülsen’in (20) geçtiğimiz Nisan ayında misafir olarak kaldığı evden bir gecede 200 parça eşya çaldığı ortaya çıktı.

Sorgulanan zanlı hırsızlık suçunu kabul ederken, çaldıklarının bir kısmını satıp bin 500 lira aldığını itiraf etti.

Polisten verilen bilgiye göre; geçtiğimiz Nisan ayında bir tanıdığının evinde misafir olarak kalan zanlı, evden bir adet plazma televizyon, garajdan da dört jeneratör, bir havalı somun sıkma makinesi, üç pilli matkap, bir anahtar takım sandığı ve içerisinde bulunan tornavida anahtar takım seti, otuz iki tornavida, otuz altı çeşitli ebatlarda çatal anahtar, iki alyans seti, beş lokma seti, on sekiz çeşitli ebatlarda matkap ucu, iki maket bıçağı, bir leyim makinası, iki metro, bir ağaç budama makası, bir çekiç, dokuz çeşitli ebatlarda pense, dört değişik ebatlarda bıçkı, bir levye, bir piston anahtarı, iki makas, üç ayarlı pense, dört değişik ebatlarda İngiliz anahtarı, iki tel fırça, iki boya fırçası, iki keski, yedi cırcırlı lokma anahtar kolu, dört set ayarlı tornavida ucu, kırk sekiz çeşitli ebatlarda lokma anahtarını ve dört ikinci el araba jantlarını çaldı.

Zanlı çaldıklarının bir kısmını satarak bin 500 lira elde etti.

Hırsızlık olayının Nisan ayından beridir soruşturan polis, önceki gün zanlının işlediğini tespit etti. Ancak zanlının tespit edilmeden önce uyuşturucu suçundan tutuklandığı ve yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

Zanlı uyuşturucu suçunun yanı sıra hırsızlıktan da yargılanacak.