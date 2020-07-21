Şehitleri şükranla andı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen geçit törenine katıldı.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın 46. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Oktay, yakın tarihin en şanlı özgürlük ve diriliş destanlarından birisi olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıldönümünde bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Oktay, Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayarak, "Kıbrıs Türkü’nün istiklali daim; istikbali parlak olsun. Bu tarihi günün yıldönümünde sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin gönülden sevgi ve selamlarını iletiyorum" dedi.

Fuat Oktay, Barış Harekâtı’nda Kıbrıs Türkü’nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan ve bu uğurda gözlerini kırpmadan can veren tüm Mehmetçik ve Mücahitleri rahmetle andı.

Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesine öncülük eden Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı da şükranla yâd eden Oktay, Kuzey Kıbrıs’ta yazılan diriliş destanının hayattaki canlı tanıkları olan gazilere de sağlıklı uzun ömürler diledi.

Acıların tekrarlanmasına müsaade etmeyiz

Kıbrıs Türkü’nün geçmişte eşitlik ve hürriyet uğruna canını feda etmekten çekinmediğini belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, geçmişte yaşanan derin acıların tekrarlanmasına asla müsaade edemeyiz.

Türkiye, her alanda Kıbrıs Türkü’nün en büyük destekçisi olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bunu herkes böyle bilsin.”

Akıncı: Kıbrıs Türk halkı ilelebet var olsun

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da Lefkoşa’da Dr. Küçük Bulvarı’ndaki törende yaptığı konuşmada şehitlerin, Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs'ta ilelebet var olsun, azınlık olmasın, özgür ve özgün kimliğiyle başı dik onurlu yaşayabilsin diye can verdiğini belirtti.

Akıncı, Atatürk ilkelerini içselleştirmiş, demokratik, laik bir yapıda ve uluslararası hukukun içinde, sosyal adaletin hüküm sürdüğü, kendi kendine yeten, kendi kendini yöneten, irade sahibi bir toplum yapısı kurmanın hem şehitlere hem de gelecek kuşaklara borçları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün kendilerini daha iyi bir noktaya götürmediğine, sorunun çözümsüz kalmasının başka yeni sorunların da birikmesini gündeme getirdiğine dikkat çekerek, tüm tarafların meşru hak ve menfaatlerini gözetecek bir çözüm için uğraşmaya, irade ve kararlılık sergilemeye devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

Akıncı, halkın Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı, bu uğurda canlarını veren aziz şehitleri ve gazileri saygıyla andı.

