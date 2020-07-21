İzleyenler büyülendi

Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs’ta başlattığı Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümü dolayısıyla dün tören ve etkinlikler düzenlendi.

Lefkoşa’da dün Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı’ndaki törenlerin ardından saat 09.30’da Lefkoşa

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni yapıldı.

Kıbrıs Barış Harekatının 46. yıl dönümünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, askeri erkan, bakanlar, milletvekilleri, konuklar ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanmasının ardından Akıncı ve Oktay konuşma yaptı. Tören, resmigeçitle son buldu.

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları da tören alanı semalarından geçerek gösteri sundu. Akrobasi timinin görsel şovu izleyenleri büyüledi.