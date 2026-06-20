Törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Törenle karşılanan Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre sohbet ettikten sonra ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmede Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan hazır bulundu. Kabulde, Türkiye ile Singapur ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Tarafların özellikle ekonomik işbirliği, savunma sanayii, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans alanlarındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde ilerletilmesinin önemine vurgu yaparak, iki ülke arasında karşılıklı temasların ve üst düzey ziyaretlerin artmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesiyle ilişkilerini geliştirme yaklaşımı çerçevesinde Singapur’un önemli bir ortak olduğunu belirterek, işbirliğinin her alanda çeşitlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

