Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV), kuruluşunun 32'nci yılı dolayısıyla Lefkoşa'da Paradise Park'ta etkinlik düzenledi.

Etkinliğe, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, dernek yetkilileri, bağışçılar, vakıf üyeleri, gönüllüler ve konuklar katıldı.

Etkinlikte, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Vakıf Başkanı Umure Örs ve KTEV Kurucu başkanlarından, iş insanı Günay Çerkez, birer konuşma yaparak vakfın eğitime olan katkısına değindi.

Konuşmaların ardından kurucu üyelere, sponsorlara ve vakfa gönüllü katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

İkinci Cumhurbaşkanı ve KTEV kurucu üyesi Mehmet Ali Talat, KTEV’in önemli bir boşluğu doldurmak üzere planlandığını, başarıyla hayata geçirildiğini ve bugüne kadar varlığını sürdürmesinin sağlandığını dile getirdi.

Vakfın kuruş sürecine değinerek, vakıf kurulurken siyaset üstü tutulabilmesi için çaba gösterdiklerini anlatan Talat, vakfın bugün hâlâ aktif şekilde hizmet verdiğini ve eğitime yönelik desteklerini sürdürdüğünü belirtti.

Öz kaynaklarla eğitime destek

KTEV Başkanı Umure Örs de, vakfın kuruluşundan bu yana kuruluş amacına uygun olarak okullar inşa ettiğini, altyapı çalışmalarına destek sağladığını, eğitim materyalleri temin ettiğini ve binlerce öğrenciye destek ile başarı bursu verdiğini ifade etti.

KTEV’in 32 yılda eğitime farklı araçlarla önemli katkılar sağladığını belirten Örs, 10 öğrenciyle başlayan destek burslarının bu yıl 208 öğrenciye ulaştığını kaydetti.

“Vakıf sadece destek bursu sağlamayı değil, aynı zamanda eğitim kurumlarına katkı sağlamayı da amaçlamaktadır.” diyen Örs, vakfın çalışmalarına değindi.

Bağışlar yanında KTEV’in kendi öz kaynaklarıyla da eğitime destek sağladığını ifade eden Örs, “Öz kaynaklar, KTEV açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bu kaynakların sürekliliğini sağlamak için çalışıyoruz.” dedi.

Örs, hedeflerinin eğitimde artan okul, derslik ve diğer altyapı ihtiyacına katkı sağlamaya devam etmek olduğunu dile getirdi.

Büyük mutluluk

KTEV Kurucu başkanlarından, iş insanı Günay Çerkez de, vakfın 32’nci kuruluş yıldönümünde bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Eğitimin hiç bitmeyen bir yolculuk olduğunu vurgulan Çerkez, aynı inançla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Çerkez, vakfın kuruluş yıldönümünü kutladı.