Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çoksesli Gençlik Korosu ve Genç Kadın Vokal grup (LBOfem)

2025-2026 çalışma dönemini “Bir Şehrin Ezgisi (The Melody of a City)” adlı sezon sonu konseriyle tamamladı.

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın eşlik ettiği konser, Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da yer aldı.

LBO'nun kuruluşunun 35'inci yılı etkinlikleri kapsamındaki konserde LBO Şefi Oskay Hoca ile Koro Şefi Hare Yakula yönetimindeki korolar SILA 4’ün eserleri de seslendirildi.

Gecede Çoksesli Gençlik Korosu farklı coğrafyalardan ve farklı dillerden eserler, Genç Kadın Vokal Grubu Kıbrıs eserleri seslendirdi. Konser sonunda LTB Meclis Üyesi Mehmet Miralay koro şefleri Oskay ve Yakula, müzisyen Gürsoy ve koro şefi Garanti’ye çiçek takdim etti.

LBO ise sezon finalini 30 Haziran’da “Müzikle Bir, Şehrimizle Bir” adlı Latin konseriyle yapacak.

